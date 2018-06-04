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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:11 م
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الكرملين: نراقب عن كثب مناورات الناتو فى البلطيق

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:02 م
الكرملين: نراقب عن كثب مناورات الناتو فى البلطيق المتحدث باسم الكرملين
موسكو (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن روسيا تراقب عن كثب التدريبات العسكرية التى يجريها حلف الناتو قرب حدودها ، وتتخذ التدابير الأمنية الضرورية فى هذا الصدد.

وفى أعقاب انطلاق مناورات "سابر سترايك" التى بدأت أمس الأحد، فى بولندا ودول البلطيق، أكد بيسكوف اليوم الاثنين، أن "موسكو دائما تتعقب عن كثب جميع مناورات الناتو، خاصة تلك التدريبات التى على درجة معينة من القرب من حدودنا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية "تاس ".

وتجرى مناورات "سابر سترايك" بقيادة الولايات المتحدة منذ الأمس، وتستمر حتى 15 يونيو الجاري، فى كل من لاتفيا ولتوانيا وإستونيا وبولندا، ويشارك فى التدريبات 18 ألف جندى من 19 دولة.

 


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