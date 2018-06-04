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الإثنين، 04 يونيو 2018 05:34 م
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القبض على 7 موظفين بحى شرق المنصورة بتهم فساد

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:00 م
القبض على 7 موظفين بحى شرق المنصورة بتهم فساد اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية ـ شريف الديب
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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على 7 من فنيين الشئون الهندسية بحى شرق المنصورة لتسهيلهم لـ5 أشخاص والسماح لهم بالبناء بدون تراخيص، مما أدى إلى إهدار المال العام.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من فرع الأموال العامة. عاطف ع.ع. 57 سنة ومقيم قرية "جمصة البلد" دائرة مركز كفر سعد - دمياط، وأحمد ا. ع. س44 ومقيم قرية "كفر الشناوى" دائرة مركز بنى عبيد، ومحمد أ. ا.س43 ومقيم قرية "الناصرة" دائرة مركز محلة دمنة، وأحمد ب. ا. س46 ومقيم منطقة "عزبة الشال" دائرة القسم، ومحمد أ.م. س47 ومقيم شارع "جوهر السقلى" دائرة القسم طارق إ. م. س55 ومقيم منطقة "كفر البدماص" دائرة القسم، ومحمد ا. ع. س56 ومقيم شارع "الجلاء" دائرة قسم أول المنصورة وجميعهم فنيو شئون هندسية بحى شرق المنصورة لقيامهم بالتواطئ مع كل من محب أ. ع. – وشقيقه محمد، ونبيل ع. ش، وشقيقته آمال، ونجية ا. ع. وتمكينهم بالبناء بدون ترخيص، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 3714، 3715، 3716 /2018 إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.


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