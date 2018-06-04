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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:57 م
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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:46 م
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية تحليل مخدرات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة، وملاكى من متعاطى المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.
 
وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات، خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، والتحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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