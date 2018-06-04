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الفرنسية: السعودية تبدأ إصدار رخص قيادة السيارات للنساء رسميا

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:49 م
الفرنسية: السعودية تبدأ إصدار رخص قيادة السيارات للنساء رسميا نساء سعوديات
أ ف ب
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بدأت السعودية الاثنين، إصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من 3 أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة" فى 24 يونيو الحالى.

وكان مدير الإدارة العامة للمرور فى السعودية اللواء محمد بن عبدالله البسامى أعلن أنه سيُسمح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 يونيو المقبل، ونقل بيان للحكومة عن البسامى تأكيده "اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة المركبات فى المملكة".وفى 26 سبتمبر، أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى باعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.

وقال البسامى انه سيسمح للنساء من سن 18 وما فوق التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة "إضافة إلى تهيئة عددٍ من المواقع فى مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات فى استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية".

وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء فى خمس مدن فى أنحاء المملكة المحافظة حيث بين المُدرسات سعوديات حصلن على رخصهن فى الخارج.

 

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