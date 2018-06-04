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العراق:اتفاقنا مع تركيا بشأن قضية المياه تضمن منحنا 75% من الإيرادات المائية

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:44 م
العراق:اتفاقنا مع تركيا بشأن قضية المياه تضمن منحنا 75% من الإيرادات المائية رئيس وزراء العراق حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أكدت وزارة الموارد المائية العراقية اليوم الاثنين، أن اتفاق العراق مع تركيا بشأن قضية المياه تضمن منح 75% من الإيرادات المائية له و25% لملء سد اليسو التركى.

وقال وزير الموارد المائية ،حسن الجنابى، وفقا لقناة (السومرية نيوز) - أن "العراق توصل إلى اتفاق مع تركيا تضمن منح 75% من الإيرادات المائية للعراق و25% لملء سد اليسو التركى"، مشيرا إلى أن ملء السد يحتاج ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام".

وأضاف الجنابى أن "المطالبات بإنشاء سدود أخرى فى العراق هى غير واقعية وخاطئة لأن سدودنا الموجودة ما زالت فارغة وتحتاج إلى مزيد من المياه"، لافتا إلى أن سد "الموصل" يمكن أن يستوعب خمسة مليارات متر مكعب إضافية كما أن سد "الثرثار" يمكن أن يستوعب 40 مليار متر مكعب إضافية أخرى".

وأشار إلى أن العراق يستهلك 75% من المياه لاغراض الزراعة، و12% لمياه الشرب، و13 % للاغراض البيئية و الصناعية.

وأعلنت تركيا فى وقت سابق، عن البدء بملء سد اليسو فى الأول من شهر يونيو الجاري، مما سيؤدى إلى شح كبير على الايرادات المائية فى نهر دجلة.

وعلى صعيد متصل، أعلن مدير سد الموصل المهندس رياض عز الدين اليوم / الإثنين/ عن انخفاض مفاجئ لمنسوب المياه داخل السد، بحيث وصل إلى 3 مليارات متر مكعب.

وقال عزالدين فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " أن مستويات المياه المخزونة فى السد انخفضت إلى 3 مليارات متر مكعب عن العام الماضى الذى كان يصل إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب" .

وأضاف " أن كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت بشكل قياسى حيث تصل إلى نحو 390 مترا مكعبا فى الثانية مقارنة مع 700 متر مكعب بالثانية العام الماضي، موضحا، أن تشغيل سد إليسو وسدود أخرى فى تركيا سيكون له تأثير مباشر على انخفاض واردات المياه إلى سد الموصل ونهر دجلة".

 


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تركيا

سد اليسو التركى

الايرادات المائيه للعراق




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