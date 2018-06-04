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الصين وروسيا تتفقان على تعزيز التنسيق فى شبه الجزيرة الكورية

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:47 ص
الصين وروسيا تتفقان على تعزيز التنسيق فى شبه الجزيرة الكورية وزير الخارجية الصينى وانج يى
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الصينى وانج يى ناقشا الوضع حول شبه الجزيرة الكورية، خلال اللقاء الذى جرى بينهما فى بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، واتفقا على تعزيز التنسيق بشأن هذه المسألة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الخارجية الصينية قولها - فى بيان اليوم - "تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية واتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون وبذل الجهود لنزع السلاح النووى وإحلال سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية".

 


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