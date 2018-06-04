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الصين تحتج لدى الولايات المتحدة بعد تصريحات بومبيو عن تيانانمين

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:15 ص
الصين تحتج لدى الولايات المتحدة بعد تصريحات بومبيو عن تيانانمين وزير الخارجية الصينى وانج يى
رويترز
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين قدمت احتجاجات شديدة اللهجة للولايات المتحدة بسبب تصريحات لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو حث فيها الصين على كشف عن تفاصيل قمع احتجاجات ميدان تيانانمين عام 1989 التى تحل ذكراها اليوم.

جاءت تصريح الخارجية الصينية على لسان هوا تشون ينج المتحدثة باسم الوزارة فى إفادة صحفية دورية فى بكين.

وقبيل حلول الذكرى التاسعة والعشرين لقمع القوات والدبابات الصينية للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التى قادها طلاب، دعا بومبيو بكين للكشف عن عدد من قتلوا أو اعتقلوا أو فقدوا خلال الأحداث.

 

 


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