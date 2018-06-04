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الشرطة العراقية تعتقل مطلوب أمنى متهم بخطف مواطنين

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:28 ص
الشرطة العراقية تعتقل مطلوب أمنى متهم بخطف مواطنين الشرطة العراقية - أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال مطلوب أمنى قام بخطف وقتل أحد المواطنين جنوبى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن فى بيان نشرته السومرية نيوز، إن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على مطلوب قام بخطف وقتل أحد المواطنين".

وأضاف أن "عملية القبض تمت بعد متابعة مستمرة لتحركاته ونصب كمين محكم له جنوب العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا".

 

 

 


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