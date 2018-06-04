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السيطرة على حريق محدود بكلية "آداب الإسكندرية" دون إصابات

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:02 م
السيطرة على حريق محدود بكلية "آداب الإسكندرية" دون إصابات جامعة الإسكندرية
الاسكندرية - هناء أبو العز
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تمكن الأمن الإدارى بالمجمع النظري لكليات جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إخماد حريق محدود نشب بالساحة الخلفية لمبنى كلية الآداب، دون حدوث أى إصابات أو تلفيات وتمت السيطرة عليه قبل وصول سيارات المطافئ.
 
وقال الدكتور ممدوح التهامى، المتحدث باسم جامعة الإسكندرية، إنه تبين أن الحريق شب بإحدى الساحات الخلفية لمبنى كلية الآداب نتيجة لإلقاء جسم مشتعل على الأرجح أنه عقب سيجارة علي مجموعة من الأوراق والمهملات التى كانت توجد بالساحة الخلفية للكلية، مما أسفر عن انبعاث أدخنة وفور لفت انتباه الأمن الإدارى بالمجمع النظرى تمكنوا من إخماد الحريق قبل وصول سيارة المطافئ للكلية نظرًا لكون الحريق كان محدود للغاية، ولذلك تم السيطرة عليه فور اندلاعه.
 
 
 

 


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