video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يبحث هاتفيا مع العاهل الأردنى الأوضاع الإقليمية والأزمات بدول المنطقة

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:55 م
السيسى يبحث هاتفيا مع العاهل الأردنى الأوضاع الإقليمية والأزمات بدول المنطقة الرئيس عبد الفتاح السيسي - الملك عبد الله العاهل الأردنى
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتطورات الأزمات القائمة في بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين أكدا خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى ويتلقى رسالة من البشير

الملك عبد الله الثانى يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة أردنية جديدة

السيسي

العاهل الاردني

العلاقات بين البلدين

الرئيس

الملك عبد الله

فلسطين

خبر

اخبار اليوم




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة