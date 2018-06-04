السكة الحديد تعلن توفير 168 ألف مقعد إضافى بالقطارات خلال أجازة العيد

كتب ــ رضا حبيشى

أعلن المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة، لمتابعة تشغيل القطارات، مؤكدا أنه شخصيا مستمر فى العمل طوال أيام العيد، ويشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب .

وقال رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى، إن الهيئة نجحت هذا العام فى إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها فى السوق السوداء، لافتا إلى أن الهيئة بدأت بتشغيل قطارات إضافية، من أجل مواجهة الزيادة فى أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلى.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وجود مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يوميا ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات فى نفس اليوم، مشيرا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية، وتشمل تشغيل 10 قطارات اضافية (عدد 6 قطارات مكيفة + عدد 4 قطارات غير مكيفة) بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة بحوالى 38 عربة إضافية فى الفترة من 10 يونيو إلى 26 يونيو 2018 (خلال إجازة عيد الفطر المبارك) بإجمالى 89500 مقعد إضافى مكيف و 79000 مقعد مميز لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التى تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، منها منع بيع أكثر 4 تذاكر لأى شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد بالقطارات المكيفة عن طريق الانترنت مع تخصيص 70 % من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة عيد الفطر، لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلى يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.