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الإثنين، 04 يونيو 2018 09:00 ص
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السكة الحديد: التعاقد مع "العربية للتصنيع" لإنتاج 140 عربة بضائع بـ500 مليون جنيه

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:00 ص
السكة الحديد: التعاقد مع "العربية للتصنيع" لإنتاج 140 عربة بضائع بـ500 مليون جنيه المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أعلن المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، التعاقد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وتوريد 140 عربة بضائع جديدة لصالح الهيئة لخدمة نقل الحاويات من الموانئ البحرية.
 
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تصنيع وتوريد هذه العربات بالكامل للهيئة خلال 16 شهرًا من تاريخ التعاقد، على أن تتسلم الهيئة أول نموذج من تلك العربات لاعتماده بعد 4 أشهر.
 
وأوضح "سالم" أن تكلفة العربات الجديدة تصل إلى 500 مليون جنيه غير شاملة قيمة الضرائب، وأنها مخصصة لنقل الحاويات فقط.
 

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