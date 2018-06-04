"السعودية" تطبق تجربة توزيع الوجبات الجاهزة على الحجاج لأول مرة هذا العام

كتبت ميرفت رشاد

أعلن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج السعودى، عن تطبيق تجربة الوجبات مسبقة الطهى ، والتى سيتم العمل عليها بنسبة 15 %، اعتبارا من موسم الحج هذا العام 1439 هـ، وشدد وزير الحج على ضرورة الإشراف الطبى عليها وتقديمها بطريقة صحية ، مع التأكيد على مواءمتها بما يتناسب مع خدمة ضيوف الرحمن.

ووفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الحج والعمرة السعودى، فقد اطلع الوزير على برنامج التغذية ، حيث سيتم استخدام 15% من الوجبات المعقمة الجاهزة التى تناسب الحاج فى جميع مؤسسات الطوافة ، وشدد على رفع مستوى جودة المعيشة فى المخيمات، موجهاً باتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على الغذاء وتقديمه فى صوره الصحية التى تحافظ على صلاحيته وملائمته للحجاج، وفى حال نجاحها سيتم تعميمها على جميع مؤسسات أرباب الطوائف لجميع الحجاج.

كما اطلع وزير الحج والعمرة ، خلال الجولة التفقدية فى إطار استعدادات وزارة الحج والعمرة المبكرة لموسم حج هذا العام 1439هـ ، على تجربة استخدام الأسرة ذات الدورين للحجاج فى خطوة هى الأولى من نوعها فى مخيمات مشعر منى لاستخدامها موسم حج هذا العام.

وتابع الوزير تجربة استخدام الأسرة ذات الدورين الهادفة إلى تنظيم المخيمات فى مشعر منى والاستفادة من المساحات وتجويد الخدمة المقدمة للحجاج ، كما أن استخدام مثل هذه السرر ذات الطابقين روعى فيها المواصفات الآمنة والمدروسة دراسة جيدة، بحيث توفر الراحة لضيوف الرحمن وإعطاء الصورة المشرفة لمن يقوم على خدمتهم من حكومة المملكة التى تجند كافة طاقاتها لتحقيق مستوى راحتهم.