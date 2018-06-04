الزراعة: ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 9 محافظات خلال يومين

كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، خلال اليومين الماضيين، الذى بلغ حوالى 2 طن و147 كجم فى 9 محافظات.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة، والتى تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: "الفيوم، دمياط، الغربية، السويس، البحيرة، بني سويف، الجيزة، أسيوط، القليوبية"، بجانب إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 23 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبد المنعم البنا، على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وقال البنا أنه لا التهاون مع أى مخالفات في هذا الشأن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً إلى أن تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.