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الزراعة: حديقة الحيوان مسجلة كـ "أثر".. ونقلها للعاصمة الإدارية "شائعات"

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:29 ص
الزراعة: حديقة الحيوان مسجلة كـ "أثر".. ونقلها للعاصمة الإدارية "شائعات" حديقة الحيوان بالجيزة
كتب سمير حسنى
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نفى الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، بشدة، ما يتردد عن نقل حديقة الحيوان بالجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هذا الكلام ليس إلا شائعات لا أحد يعلم مصدرها، كاشفا عن تخصيص مبالغ مالية لتطويرها وعمل نقلة حضارية بالحديقة.

 

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، فى تصريحات إعلامية، إن الحديقة مسجلة كـ "أثر" حيث تضم مبانى آثرية وأشجار فضلا عن "الجبلاية"، مبينا أن الحديقة تعد ثانى حديقة حيوان على مستوى العالم من حيث الإنشاء.

 

وأشار رجائى، إلى أن الحديقة هى محط أنظار المنظمات الدولية لقيمتها وتاريخها.

 


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حديقة الحيوان بالجيزة




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