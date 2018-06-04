"الداخلية" تغلق 3 مراكز تعليمية و6 فضائيات غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث المصنفات فى ضبط 2051 قضية متنوعة فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وضبطت أجهزة الأمن (6) محل لبيع أجهزة الريسيفر خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية، وتم ضبط شركة تستخدم برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، وضبط (32) قناة فضائية بدون ترخيص.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط (6) شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل اشتراك شهرى، وضبط ( 1354) قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، وضبط (114) قضية فى مجال جرائم البرمجيات.

وضبطت أجهزة الأمن (25) قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و(3) قضايا إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و(6) قضايا مطبوعات تعليمية، و(17) قضية مطبوعات متنوعة، و (518) منشأة تعمل بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وجارى استمرار الحملات.