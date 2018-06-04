video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الداخلية" تغلق 3 مراكز تعليمية و6 فضائيات غير مرخصة

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:59 م
"الداخلية" تغلق 3 مراكز تعليمية و6 فضائيات غير مرخصة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت مباحث المصنفات فى ضبط 2051 قضية متنوعة فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

 

وضبطت أجهزة الأمن (6) محل لبيع أجهزة الريسيفر خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية، وتم ضبط شركة تستخدم برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، وضبط (32) قناة فضائية بدون ترخيص.

 

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط (6) شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل اشتراك شهرى، وضبط ( 1354) قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، وضبط (114) قضية فى مجال جرائم البرمجيات.

 

وضبطت أجهزة الأمن (25) قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و(3) قضايا إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و(6) قضايا مطبوعات تعليمية، و(17) قضية مطبوعات متنوعة، و (518) منشأة تعمل بدون ترخيص.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وجارى استمرار الحملات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 33 قطعة سلاح نارى غير مرخص فى حملات أمنية

المصنفات

الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حملات امنية

أخبار مصر

الحوادث اليوم




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة