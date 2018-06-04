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الداخلية تضبط 868 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:26 م
الداخلية تضبط 868 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة حملة تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط ( 3 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها ( 3120 لتر بنزين وسولار ، 4 طن سولار ) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط ( 26 ) قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت ( 1020 إسطوانة)، و ( 22 ) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 59.910 طن ) ، وضبط ( 220 ) قضية مخالفات مخابز، وضبط ( 18 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وضبطت شرطة التموين ( 107 ) قضايا فى مجال الغش التجارى، وتم ضبط ( 868 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ).

وضبطت شرطة التموين ( 46 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (2.523 طن)، وتم ضبط ( 36 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وضبط ( 4 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط ( 8 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 12,700 طن أعلاف وأسمدة زراعية) ، وضبط ( 4 ) قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ( 3860 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ) .

 

 

 
 

 
 
 

 


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