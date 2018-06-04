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الخارجية الكويتية: اعتذار الرئيس الفلبينى للكويت مؤشرا ايجابيا لتجاوز الأزمة

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:21 م
الخارجية الكويتية: اعتذار الرئيس الفلبينى للكويت مؤشرا ايجابيا لتجاوز الأزمة أمير الكويت
الكويت ( أ ش أ )
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أن عبارات الاعتذار التى تقدم بها الرئيس الفلبينى الى الكويت، على مابدر منه من عبارات قاسية بحقها، مؤشر ايجابى على حرصه على تجاوز هذه الأزمة.

وقال الجارالله – فى تصريح صحفى اليوم الاثنين - إن الاعتذار الذى تقدم به الرئيس الفلبينى الى الكويت، يعكس حرصه والأصدقاء فى الفلبين على تجاوز هذه الأزمة والالتفات الى المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما.

وكان الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى قد أعرب عن اعتذاره أمس الأحد – فى خطاب ألقاه أمام الجالية الفلبينية فى مدينة سول بكوريا الجنوبية - عن استخدامه عبارات وصفها ب"القاسية" بحق الكويت خلال الأزمة الدبلوماسية التى نشبت بين البلدين، واستمرت أشهرا على خلفية حقوق العمالية المنزلية الفلبينية فى الكويت.

 


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