الخارجية الأردنية تتابع حادث انقلاب حافلة تقل 43 معتمرا أردنيا فى السعودية

عمان (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية متابعتها من خلال مركز عمليات الوزارة وبالتنسيق مع القنصلية الأردنية فى جدة الحادث الذى تعرضت له حافلة تقل 43 معتمرا أردنيا اصطدمت بها شاحنة سعودية على طريق تيما -المدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية مما أدى إلى انقلاب الحافلة.

وقالت الخارجية الأردنية - فى بيان اليوم الاثنين - إن الحادث أسفر عن وقوع إصابتين اثنتين فقط حالتهما العامة متوسطة.

وأشارت إلى أن القنصلية الأردنية فى جدة قامت بمتابعة الحادث وزيارة المصابين والاطمئنان عن حالتهما، كما تم إرسال حافلة أخرى لتقل بقية المعتمرين من قبل الشركة المنظمة لرحلة العمرة لاستكمال سيرها بشكل طبيعى.