الحوثيون يهددون بإفشال مساعى المبعوث الأممى

إيمان حنا

لوح الحوثيون بتهديدات بإفشال مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الذى بدأ، أمس، مشاوراته ضمن الجولة الثانية مع قيادات الميليشيات الانقلابية فى صنعاء، وذلك قبيل تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن هذا الشهر بخصوص الإطار العام لمفاوضات السلام، حسبما نشرت الشرق الأوسط.

واشترط القيادى فى الجماعة محمد على الحوثى، وهو رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا وابن عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثى، فى تغريدة على «تويتر» تأمين دفع مرتبات الموظفين الخاضعين فى مناطق سيطرة الجماعة، قبل أى مشاورات مع المبعوث الأممى، مهددًا بأن الجماعة ستُفشل مساعيه كما أفشلت مساعى سلفه الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

من ناحية ثانية، ومع استمرار تقدم ألوية المقاومة نحو الحديدة، استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربى، بقيادة السعودية، مواقع وتجمعات الحوثيين فى جبهة الساحل الغربى من البلاد، وتكبدت الميليشيات خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 قتيل.