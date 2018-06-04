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الحكومة توافق على طلب البرلمان توفير 4 مليارات جنيه زيادة فى مرتبات الموظفين - صور

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:55 م
الحكومة توافق على طلب البرلمان توفير 4 مليارات جنيه زيادة فى مرتبات الموظفين - صور على عبد العال
كتب : نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد وخالد مشعل
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وافقت الحكومة على طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بتخصص مبلغ 4 مليار جنيه إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة لإضافتها للعلاوة الاستثنائية التى سيتم منحها للموظفين للعام المالى 2018/2019.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد تأكيد وزير المالية عمرو الجارحي، أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018

ليؤكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، أن البرلمان متمسك برفع نسبة الزيادات التي وضعتها الحكومة للمرتبات والمعاشات، مطالبا وزير المالية برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا " المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الامكان لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".

 

ورد الجارحى قائلا: "لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أى أن الزيادة ستكون  3.5 لـ4 مليار جنيه.. لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان.. ممكن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من  أبواب الموازنة خلال العام.. وأطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى الاعتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


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