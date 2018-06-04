الجيش الليبى يسيطر على غرفة العمليات الخاصة للجماعات الإرهابية فى درنة

كتب : أحمد جمعة

أكدت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية سيطرة قوات الجيش الليبى على غرفة العمليات الخاصة بالجماعات الارهابية.

وكان قائد قوات الصاعقة الليبية اللواء ونيس بوخمادة، اليوم الإثنين، قد أعلن استعادة القوات الخاصة لأحد معسكراتها فى مدينة درنة.

وقال بوخمادة، إن الصاعقة سيطرت على معسكر "الدغوش" فى درنة، مشيرًا إلى أن السرية (71) صاعقة تتمركز الآن داخله.

وكانت القوات الخاصة الليبية قد اقتحمت الخطوط الأمامية لمحورى وادى الجرم ووادى الناقة.

وأشار بوخمادة إلى أن عمل القوات الخاصة الليبية فى درنة هو السيطرة على الأودية والمرتفعات المطلة علىها وتأمين المنطقة المحيطة لقوات الجيش الأخرى.