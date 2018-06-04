التحرى عن النشاط الإجرامى لعاطل وربة منزل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقاهرة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس عاطل وربة منزل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، كما كلفت النيابة بالتحرى عن النشاط الإجرامى للمتهمين.

كان ضباط إدارة مكافحة المخدرات، أثناء تفقد المناطق الحدودية والطرق السريعة بدائرة قسم شرطة بدر، القوا القبض على كل من "ممدوح ع س" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات، و"منى ص م" 31 سنة، ربة منزل، أثناء استقلالهما السيارة رقم ص ه ن 134 ماركة هيونداى إلنترا، قيادة وملك الثانية.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150 جراما، مبلغ مالى 425 جنيها، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "عماد ع أ" 34 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 110 جرامات، مبلغ مالى 80 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما نجح رجال مكافحة المخدرات من ضبط "ايهاب م ع" 42 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 75 جراما، مبلغ مالى 170 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.