البيت الأبيض: زيادة التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم مسألة أمن قومى

واشنطن (أ ش أ)

صرح مستشار البيت الأبيض للشئون الاقتصادية لارى كادلو بأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم يرجح أن يكون لأسباب تتعلق بالأمن القومى الأمريكى، ولا شأن له بالعلاقة المتينة مع حلفاء الولايات المتحدة.

وقال كادلو - فى تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الاثنين "لا أعتقد أن لهذا القرار علاقة بتحالفنا طويل الأمد مع كندا أو أى دول حليفة أخرى، ولقد أعلن ترامب أن مسألة صناعة الصلب لدينا أمن قومى.. مشيرا إلى أن كندا صديقة للولايات المتحدة وحليفة قوية لها".

وأضاف كادلو أن التنبؤ بشأن أبعاد هذا القرار سابق لأوانه، لافتا إلى أن هذا القرار لا يحمل أى هجوم على دولة كندا.

وتأتى تصريحات كادلو عقب إعراب وزراء ست دول من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن قلقهم من فرض هذه التعريفات الجمركية، كما طالبت اليابان وفرنسا وكندا وبريطانيا وإيطاليا، فى بيان مشترك عقب اختتام اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، بالتراجع عن قرار فرض التعريفات.. فيما اعتبر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو هذه التعريفات إهانة لبلاده.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد فرض زيادة على واردات الصلب بنسبة 25%، وعلى الألومنيوم بنسبة 10%.