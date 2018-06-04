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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:42 م
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لم يتعاقدوا حتى الآن..

البترول: تقسيط قيمة توصيل الغاز لمنازل 684 ألف عميل بالمحافظات

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:48 ص
البترول: تقسيط قيمة توصيل الغاز لمنازل 684 ألف عميل بالمحافظات طارق الملا وزير البترول
أحمد أبو حجر
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ناقش المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى اجتماع مع رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل، موضوع قيام شركات توصيل الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية للعقارات لتوصيل الغاز لعدد 684 ألف عميل بعدد من المناطق بمحافظات مصر ولم يتعاقدوا حتى الآن.
 
وأوضح الوزير، فى بيان اليوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على هؤلاء المواطنين وتقسيط قيمة التوصيل على فاتورة استهلاك الغاز فقد تم التوصل إلى أن يتم التقسيط لهؤلاء العملاء على فترة 6 سنوات وعلى المواطنين بتلك المناطق بالمحافظات التالى ذكرها سرعة التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز للتعاقد على توصيل الغاز لمنازلهم للاستفادة من التيسيرات.
 
وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً ضم رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل في اطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق بمحافظات مصر وإحلاله محل البوتاجاز لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد باقى احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز.
 
 
وأشار الملا إلى أنه تم خلال الاجتماع تقييم موقف تنفيذ كل شركة وفقاً للبرنامج الموضوع وأكد على أهمية التزام الشركات بتوقيتات التنفيذ لتحقيق هذه الخطة الطموح الجارى تنفيذها وتم مناقشة التحديات وآليات مواجهتها لتحقيق الهدف المطلوب.
 
 
 
وفيما يلى جدول بالمناطق بالمحافظات المختلفة وشركات توصيل الغاز بتلك المناطق:
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