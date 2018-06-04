البارزانى يبحث مع مسؤول بقوات التحالف التطورات الأمنية والسياسية فى العراق

بغداد (أ ش أ)

بحث مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزانى، اليوم الاثنين، مع نائب مسؤول قوات التحالف فى العراق وسوريا وولتربايت، التطورات الأمنية والأوضاع السياسية فى العراق وتحركات تنظيم "داعش" الإرهابى الأخيرة فى المناطق المحررة.

وقال البارزانى - وفقا لقناة "السومرية الإخبارية" إن كركوك والمناطق التابعة لها حينما كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، كانت الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل جيد، مطالبا بضرورة وضع خارطة طريق لمعالجة الأوضاع فى تلك المناطق وفق المادة 140 الدستورية وضرورة بناء الثقة بين البيشمركة والقوات العراقية، لافتا إلى التزام إقليم كردستان بالاستمرار فى محاربة الإرهابيين.