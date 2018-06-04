الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تدمير 5 أنفاق لداعش شمالى الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين، عن تدمير خمسة أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابى بداخلها صواريخ كاتيوشا وصواريخ "ار بى جى" شمال مدينة الموصل.

وقالت مديرية الاستخبارات ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أن عناصرها فى الفرقة 20 وضمن منهاجها بتنفيذ عمليات استباقية تهدف للوصول إلى الملاذات والمقرات التابعة لتنظيم داعش الإرهابى وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى 5 مقرات على شكل أنفاق فى منطقة جبل بادوش شمالى الموصل".

وأضافت المديرية أن عناصر الاستخبارات داهمت الأنفاق وعثرت بداخلها على عدد من صواريخ القاذفة (ار بى جي7 ) وصواريخ كاتيوشا ومنصات لإطلاق الصواريخ وقاعدة هاون وتم تدمير الإنفاق من قبل العناصر الهندسية التابعة للفرقة 20".

وكان رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى قد أعلن فى ديسمبر 2017 تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".