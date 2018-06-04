video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 10:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تدمير 5 أنفاق لداعش شمالى الموصل

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:13 ص
الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تدمير 5 أنفاق لداعش شمالى الموصل القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين، عن تدمير خمسة أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابى بداخلها صواريخ كاتيوشا وصواريخ "ار بى جى" شمال مدينة الموصل.

وقالت مديرية الاستخبارات ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أن عناصرها فى الفرقة 20 وضمن منهاجها بتنفيذ عمليات استباقية تهدف للوصول إلى الملاذات والمقرات التابعة لتنظيم داعش الإرهابى وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى 5 مقرات على شكل أنفاق فى منطقة جبل بادوش شمالى الموصل".

وأضافت المديرية أن عناصر الاستخبارات داهمت الأنفاق وعثرت بداخلها على عدد من صواريخ القاذفة (ار بى جي7 ) وصواريخ كاتيوشا ومنصات لإطلاق الصواريخ وقاعدة هاون وتم تدمير الإنفاق من قبل العناصر الهندسية التابعة للفرقة 20".

وكان رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى قد أعلن فى ديسمبر 2017 تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية العراقية: ضبط 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة فى الموصل

القوات العراقية تعثر على ورشة لتصنيع المتفجرات جنوب الموصل

العراق

الاستخبارات العراقيه

داعش

الموصل




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة