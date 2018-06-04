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الاتحاد الأوروبى: 35 مليون يورو لدفع رواتب موظفى السلطة الفلسطينية بالضفة

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:45 م
الاتحاد الأوروبى: 35 مليون يورو لدفع رواتب موظفى السلطة الفلسطينية بالضفة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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ساهم كل من الاتحاد الأوروبى وهولندا بما يزيد عن 35 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفى السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية البالغ عددهم 55 ألف موظف .

وذكر الاتحاد الأوروبى - فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن هذه المساهمة ممولة من الاتحاد بواقع 35 مليون يورو وهولندا بواقع 875 ألف يورو، حيث أن الدفعة الأخيرة مخصصة لموظفى الخدمة المدنية العاملين فى قطاع العدالة .

وفى هذا السياق، قال ممثل الاتحاد الأوروبى رالف طراف: " أن الاتحاد الأوروبى يقدم اليوم مساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام الجارى"، مضيفا: "أن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين".

 


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