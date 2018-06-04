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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:37 ص
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد،   والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 33  والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 28  والصغرى 20 درجة.


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