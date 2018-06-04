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الأردن: لا بؤر ساخنة للاحتجاجات فى المملكة والقبض على 60 شخصا خرجوا على القانون

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:29 م
الأردن: لا بؤر ساخنة للاحتجاجات فى المملكة والقبض على 60 شخصا خرجوا على القانون الشرطة الأردنية
عمان (أ ش أ)
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أكد مدير الأمن العام الأردنى اللواء فاضل الحمود ومدير عام قوات الدرك الأردنى اللواء حسين الحواتمة أنه لا توجد بؤر ساخنة للاحتجاجات فى المملكة، وأنه لا يوجد أى موقع عصى على الأمن الأردنى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده اللواء الحمود واللواء الحواتمة اليوم الاثنين، للحديث عن الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة عمان ومدن ومحافظات أردنية ضد سياسات الحكومة الاقتصادية.

وقال مدير الأمن العام الأردنى اللواء فاضل الحمود إن الأجهزة الأمنية القت القبض على 60 شخصا خرجوا عن القانون واعتدوا على الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات فى الأيام الأربعة الماضية؛ من بينهم 8 من جنسيات عربية، لافتا إلى أنه ضبط مع بعضهم أسلحة نارية وبيضاء.

وأشار إلى أن 42 شخصا من الأجهزة الأمنية أصيبوا خلال الاحتجاجات التى شهدتها المملكة، أغلبهم بالرصاص، لافتا إلى أن التكلفة المادية للتعامل مع الاحتجاجات، من قوى بشرية وآليات، تتجاوز الملايين، وكان من الأولى الاستفادة منها بأوجه أخرى.

ومن جانبه، قال مدير عام قوات الدرك الأردنى اللواء حسين الحواتمة إن هنالك عمليات تخريب واستهداف لقوات الدرك والشرطة وهذا أمر غير مقبول، مشددا على أن دور أجهزة الأمن الأردنية هو الحفاظ على المواطن.

وأكد اللواء الحواتمة أن الأجهزة الأمنية تنطلق فى ضبط النفس من مصدر قوة لا ضعف، وتتدرج فى القوة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددا على أن قوات الأمن لن تتوانى فى الحفاظ على الممتلكات وأمن واستقرار الأردن.

وخلال المؤتمر الصحفى عرض مديرا الأمن والدرك الأردنيان فيديو لعمليات اعتداء وتخريب طالت الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات التى وقعت فى المملكة خلال الأيام الماضية.


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