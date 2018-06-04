ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحارى بكابول لـ 14 قتيلا و17 مصابا

كابول (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذى وقع قرب اجتماع لمجلس العلماء الأفغانى بالعاصمة الأفغانية كابول إلى 14 قتيلًا و17 مصابًا.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الاثنين، عن حشمت ستانيكزاى المتحدث باسم شرطة كابول، قوله أن الانفجار وقع أثناء استعداد أعضاء المجلس لمغادرة مقر الاجتماع، فيما نفت حركة طالبان تورطها فى الانفجار.

يشار إلى أن المجلس كان قد أصدر فتوى قبل الهجوم بفترة وجيزة تحرم الهجمات الانتحارية، مشددًا أنها ليس لها أصل فى الشريعة الإسلامية.



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