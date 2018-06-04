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الإثنين، 04 يونيو 2018 01:32 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحارى بكابول لـ 14 قتيلا و17 مصابا

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:01 م
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحارى بكابول لـ 14 قتيلا و17 مصابا تفجير فى كابول
كابول (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذى وقع قرب اجتماع لمجلس العلماء الأفغانى بالعاصمة الأفغانية كابول إلى 14 قتيلًا و17 مصابًا.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الاثنين، عن حشمت ستانيكزاى المتحدث باسم شرطة كابول، قوله أن الانفجار وقع أثناء استعداد أعضاء المجلس لمغادرة مقر الاجتماع، فيما نفت حركة طالبان تورطها فى الانفجار.

يشار إلى أن المجلس كان قد أصدر فتوى قبل الهجوم بفترة وجيزة تحرم الهجمات الانتحارية، مشددًا أنها ليس لها أصل فى الشريعة الإسلامية.

هجوم فى كابول الأفغانية يسقط قتلى وجرحى
هجوم فى كابول الأفغانية يسقط قتلى وجرحى

 

القوات الأفغانية فى موقع التفجير بكابول
القوات الأفغانية فى موقع التفجير بكابول

 

تفجير فى كابول عاصمة أفغانستان
تفجير فى كابول عاصمة أفغانستان

 

انتشار أمنى مكثف فى كابول بعد تفجيرات إرهابية
انتشار أمنى مكثف فى كابول بعد تفجيرات إرهابية

 

تفجيرات تستهدف العاصمة الأفغانية كابول
تفجيرات تستهدف العاصمة الأفغانية كابول

 

شرطى مسلح فى موقع التفجير بكابول الأفغانية
شرطى مسلح فى موقع التفجير بكابول الأفغانية

 


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هجوم انتحارى بكابول

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