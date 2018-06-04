اختيار جامعة الأزهر كعضو بمجلس إدارة الجامعات الإفريقية فى غانا

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اختار مجلس اتحاد الجامعات الإفريقية بمقره بالعاصمة الغانية أكرا جامعة الأزهر الشريف عضواً بمجلس إدارة الاتحاد ممثلا عن كل جامعات شمال إفريقيا الحكومية والخاصة والأهلية (مصر، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا).

صرح بذلك اليوم الاثنين الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وقال " إن الاختيار جاء بفضل جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية بجانب حصول جامعة الأزهر على مركز متقدم في تصنيف الجامعات الإفريقية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع".

وأكد عامر حرص الأزهر الشريف على بذل الجهد الوفير من أجل تعزيز الروابط بين مصر وأفريقيا في إطار خطة الدولة وعودة الدور المصرى الريادي والمحوري في القارة مستفيدا من تاريخه وتفرده وكذلك من التعليم كقوى ناعمة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر ستشارك فى الاجتماع القادم لمجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية بأكرا عاصمة غانا لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع على مستوى القارة، وربط التعليم بمتطلبات التنمية بالقارة الإفريقية وآليات الاهتمام بالتعليم المهني والتدريب ليصبح قاطرة دفع التنمية بالقارة ، وإيجاد شراكات جديدة لتعزيز التنمية والتكامل في مختلف المجالات بين دول القارة.

كما يتناول الاجتماع ، تحديات جودة التعليم ، و الأنماط البديلة للتعليم والتعلم ، إلي جانب مناقشة آلية الاستفادة من نقاط قوة كل دولة لتحقيق التنمية بشكل سريع ، ودور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق الخطة الاستراتيجية لاتحاد الجامعات الأفريقية.