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إيران تحيى اليوم ذكرى وفاة "الخمينى" فى مرقده بخطاب للمرشد خامنئى.. صور

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:14 م
إيران تحيى اليوم ذكرى وفاة "الخمينى" فى مرقده بخطاب للمرشد خامنئى.. صور الخمينى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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تحيى إيران اليوم الاثنين، الذكرى الـ 29 لوفاة قائد الثورة الإيرانية روح الله الموسوي الخمينى الذى توفى فى الثالث من يونيو بالعاصمة طهران، وتقام فى إيران مراسم إحياء الذكرى داخل مرقده جنوب العاصمة طهران عصر اليوم، ومن المقرر أن يلقى المرشد الإيرانى على خامنئى خطابا.

 

من هو الخمينى؟

وولد الخمينى فى 24 سبتمبر 1902 وتوفى عام 1989، وتؤرخ الصور التى التقطتها عدسات الكاميرات للخمينى تاريخه ومحاولات الانقضاض على الثورة الشعبية فى إيران، ويعد الخمينى رجل دين وفيلسوف وكاتب وسياسى شيعى إيرانى، أسس جمهورية إيران عام 1979، بعد أن تمكن من الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوى والتحول بإيران من الملكية إلى الجمهورية ليغير وجه هذا البلد فى العالم كله، وترصد الـ 15 صورة التالية حياته.

 

 
الخميني فى شبابه
الخمينى فى شبابه
 
الخميني أثناء اقامته فى ضاحية نوفل لوشاتو بفرنسا عام 1977
الخمينى أثناء إقامته فى ضاحية نوفل لوشاتو بفرنسا عام 1977

 

 

الخمينى على متن الطائرة التى عاد بها من منفاه فى فرنسا إلى طهران مطلع فبراير 1979
الخمينى على متن الطائرة التى عاد بها من منفاه فى فرنسا إلى طهران مطلع فبراير 1979

 

آية الله الخمينى يدلى بتصريح فى مطار رويزى قرب باريس قبيل مغادرته إلى بلاده بعد نجاح الثورة فى الإطاحة بشاه إيران 31 يناير 1979
آية الله الخمينى يدلى بتصريح فى مطار رويزى قرب باريس قبيل مغادرته إلى بلاده بعد نجاح الثورة فى الإطاحة بشاه إيران 31 يناير 1979

 

 

الخمينى يهبط سلم الطائرة فى مطار طهران لدى عودته إلى البلاد قادما من منفاه فى فرنسا على متن طائرة بوينغ 747 بعد الإطاحة بالشاه 1 فبراير 1979
الخمينى يهبط سلم الطائرة فى مطار طهران لدى عودته إلى البلاد قادما من منفاه فى فرنسا على متن طائرة بوينغ 747 بعد الإطاحة بالشاه 1 فبراير 1979

 

 

عودة الخمينى إلى طهران من المنفى
عودة الخمينى إلى طهران من المنفى

 

موكب الخمينى يخترق الحشود فى وسط طهران بعد عودته من المنفى 1 فبراير1979
موكب الخمينى يخترق الحشود فى وسط طهران بعد عودته من المنفى 1 فبراير1979

 

 

استبدال صورة الخميني بصورة الشاه فى قصر نيافاران بعد نجاح ثورة الخميني
استبدال صورة الخمينى بصورة الشاه فى قصر نيافاران بعد نجاح ثورة الخميني

 

 

الخميني يطيح بالمعارضة وينصب نفسه وليا فقيها للبلاد
الخمينى يطيح بالمعارضة وينصب نفسه وليا فقيها للبلاد

 

 

الخمينى بعد تنصيبه وولى فقيها للبلاد وانتخاب خامنئى رئيسا للجمهورية
الخمينى بجوار خامنئى ونجله 

 

 

الخميني يقبل بتمرير صفقة ايران كونترا فى 1985 لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الامريكية
الخميني يقبل بتمرير صفقة إيران كونترا فى 1985 لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية

 

 

ازمة احتجاز الرهائن فى ايران عام 1979 تمت بتأييد من الخمينى
أزمة احتجاز الرهائن فى إيران عام 1979 تمت بتأييد من الخمينى

 

الخميني يسن القوانين والحجاب الجباري على النساء
الخمينى يسن القوانين والحجاب الجبارى على النساء

 

 

ضريح الخميني المطلى بماء الذهب أنفقت عليه إيران الملايين
ضريح الخمينى المطلى بماء الذهب أنفقت عليه إيران الملايين

 


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