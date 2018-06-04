إيران تحيى اليوم ذكرى وفاة "الخمينى" فى مرقده بخطاب للمرشد خامنئى.. صور

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تحيى إيران اليوم الاثنين، الذكرى الـ 29 لوفاة قائد الثورة الإيرانية روح الله الموسوي الخمينى الذى توفى فى الثالث من يونيو بالعاصمة طهران، وتقام فى إيران مراسم إحياء الذكرى داخل مرقده جنوب العاصمة طهران عصر اليوم، ومن المقرر أن يلقى المرشد الإيرانى على خامنئى خطابا.

من هو الخمينى؟

وولد الخمينى فى 24 سبتمبر 1902 وتوفى عام 1989، وتؤرخ الصور التى التقطتها عدسات الكاميرات للخمينى تاريخه ومحاولات الانقضاض على الثورة الشعبية فى إيران، ويعد الخمينى رجل دين وفيلسوف وكاتب وسياسى شيعى إيرانى، أسس جمهورية إيران عام 1979، بعد أن تمكن من الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوى والتحول بإيران من الملكية إلى الجمهورية ليغير وجه هذا البلد فى العالم كله، وترصد الـ 15 صورة التالية حياته.



الخمينى فى شبابه



الخمينى أثناء إقامته فى ضاحية نوفل لوشاتو بفرنسا عام 1977



الخمينى على متن الطائرة التى عاد بها من منفاه فى فرنسا إلى طهران مطلع فبراير 1979



آية الله الخمينى يدلى بتصريح فى مطار رويزى قرب باريس قبيل مغادرته إلى بلاده بعد نجاح الثورة فى الإطاحة بشاه إيران 31 يناير 1979



الخمينى يهبط سلم الطائرة فى مطار طهران لدى عودته إلى البلاد قادما من منفاه فى فرنسا على متن طائرة بوينغ 747 بعد الإطاحة بالشاه 1 فبراير 1979



عودة الخمينى إلى طهران من المنفى

موكب الخمينى يخترق الحشود فى وسط طهران بعد عودته من المنفى 1 فبراير1979



استبدال صورة الخمينى بصورة الشاه فى قصر نيافاران بعد نجاح ثورة الخميني



الخمينى يطيح بالمعارضة وينصب نفسه وليا فقيها للبلاد



الخمينى بجوار خامنئى ونجله



الخميني يقبل بتمرير صفقة إيران كونترا فى 1985 لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية



أزمة احتجاز الرهائن فى إيران عام 1979 تمت بتأييد من الخمينى



الخمينى يسن القوانين والحجاب الجبارى على النساء