إندبندنت:350 مسجد ومنظمة يدعون حزب المحافظين لفتح تحقيق فى "الإسلاموفوبيا"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فى تقرير خاص لها، إن أكثر من 350 مسجد ومنظمة إسلامية كتبوا إلى حزب المحافظين لدعم دعوات إجراء تحقيق رسمى بعد تنامى مزاعم وجود "إسلاموفوبيا" أو الخوف من الإسلام بين صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الدعوات مشابهة وتؤيد تلك التى طالب بها مجلس مسلمى بريطانيا، الذى كتب إلى الحزب الأسبوع الماضى يحثه على بدء تحقيق مستقل فى وقائع ناتجة عن الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) لضمان "عدم وجود عنصريين ومتعصبين داخل الحزب" الذى تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

وقال المجلس "الأسبوع الواحد يشهد أكثر من واقعة" إسلاموفوبيا من جانب مرشحين أو ممثلين للحزب بدءا من تغريدات مسيئة وانتهاء باتهامات الصلة بشخصيات يمينية متطرفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 11 منظمة منفصلة من جميع أنحاء المملكة المتحدة بما فى ذلك ويلز وبلفاست واسكتلندا ومانشستر أيدت حتى الآن الدعوات لإجراء تحقيق عاجل بعد الكشف عن وجود عشرات الحالات من الإسلاموفوبيا من أعضاء الحزب فى فترة شهرين بدءا من أبريل.