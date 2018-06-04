video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إعلان نتيجة انتخابات"الملابس الجاهزة" بفوز المرشحين بالتزكية

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:34 ص
إعلان نتيجة انتخابات"الملابس الجاهزة" بفوز المرشحين بالتزكية صناديق الاقتراع - أرشيفية
كتبت دانه الحديدى
إضافة تعليق
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، فوز العشرة مرشحين بالانتخابات لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن دورة 2019/2016، بالتزكية، وذلك فى الانتخابات التى عقدت اليوم الاثنين بعد انعقاد الجمعية العمومية للغرفة.
 
وفاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة كل من  "محمد عبد السلام، محمد عبد الحى قاسم، فاضل محمد غزال مرزوق، أحمد فوزى عبد الوهاب، بهية مدحت نظيم، حسام حسن جبر، إيهاب سيد العسكرى"، عن شعبة الملابس الجاهزة،  وعادل غانم"  عن شعبة مستلزمات الإنتاج، وكل من "حمدى الطباخ، وليد الكفراوى" عن شعبة المفروشات المنزلية.
 
ومن المقرر تعيين 5 أعضاء لاحقا بعضوية المجلس من قبل وزير التجارة والصناعة، بحيث يكتمل عدد أعضاء مجلس ادارة الغرفة ب15 عضوا.
 
يأتى إعلان نتيجة الانتخابات بالتزكية، نظرا لانسحاب محمد عبد الفتاح الصفتى من الانتخابات، والذى كان مرشحا لعضوية شعبة المفروشات المنزلية، ممن أدى إلى تساوى عدد المرشحين مع عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم.
 
يأتى إجراء الانتخابات على خلفية إعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يناير الماضى، موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، وذلك بعد تعليق العمل بالغرفة منذ الدورة الماضية للاتحاد، 2013/2016، على خلفية النزاع القانونى بينها وبين غرفة الصناعات النسيجية.
 
كان محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أوقف الإجراءات الخاصة بانتخابات غرفة الملابس الجاهزة، مايو 2016، لحين تعديل وضعها القانونى، وذلك بعد حكم محكمة القرار الإدارى ببطلان إنشاء الغرفة، على خلفية الدعوى القضائية التى أقامتها غرفة الصناعات النسيجية، لوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عقد انتخابات غرفة "الملابس الجاهزة" بعد عامين من تعليقها.. اليوم

الملابس الجاهزة

اتحاد الصناعات

انتخابات

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

أطباء عيادة الإقلاع عن التدخين يروون قصص المرضى.. العلاج يستمر 3 أشهر لإخراج النيكوتين من الجسم.. ويؤكدون: العودة للسيجارة أكبر المصاعب.. والليزر وبدائل النيكوتين تخلصك من الإدمان

أطباء عيادة الإقلاع عن التدخين يروون قصص المرضى.. العلاج يستمر 3 أشهر لإخراج النيكوتين من الجسم.. ويؤكدون: العودة للسيجارة أكبر المصاعب.. والليزر وبدائل النيكوتين تخلصك من الإدمان

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة