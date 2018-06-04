إعلان نتيجة انتخابات"الملابس الجاهزة" بفوز المرشحين بالتزكية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، فوز العشرة مرشحين بالانتخابات لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن دورة 2019/2016، بالتزكية، وذلك فى الانتخابات التى عقدت اليوم الاثنين بعد انعقاد الجمعية العمومية للغرفة.

وفاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة كل من "محمد عبد السلام، محمد عبد الحى قاسم، فاضل محمد غزال مرزوق، أحمد فوزى عبد الوهاب، بهية مدحت نظيم، حسام حسن جبر، إيهاب سيد العسكرى"، عن شعبة الملابس الجاهزة، وعادل غانم" عن شعبة مستلزمات الإنتاج، وكل من "حمدى الطباخ، وليد الكفراوى" عن شعبة المفروشات المنزلية.

ومن المقرر تعيين 5 أعضاء لاحقا بعضوية المجلس من قبل وزير التجارة والصناعة، بحيث يكتمل عدد أعضاء مجلس ادارة الغرفة ب15 عضوا.

يأتى إعلان نتيجة الانتخابات بالتزكية، نظرا لانسحاب محمد عبد الفتاح الصفتى من الانتخابات، والذى كان مرشحا لعضوية شعبة المفروشات المنزلية، ممن أدى إلى تساوى عدد المرشحين مع عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم.

يأتى إجراء الانتخابات على خلفية إعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يناير الماضى، موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، وذلك بعد تعليق العمل بالغرفة منذ الدورة الماضية للاتحاد، 2013/2016، على خلفية النزاع القانونى بينها وبين غرفة الصناعات النسيجية.

كان محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أوقف الإجراءات الخاصة بانتخابات غرفة الملابس الجاهزة، مايو 2016، لحين تعديل وضعها القانونى، وذلك بعد حكم محكمة القرار الإدارى ببطلان إنشاء الغرفة، على خلفية الدعوى القضائية التى أقامتها غرفة الصناعات النسيجية، لوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.