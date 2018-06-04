إعادة تدوير آلاف الدراجات الهوائية القديمة فى الصين - صور

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

جمعت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، آلاف الدراجات الهوائية التشاركية القديمة فى مكب للنفايات فى شنجهاى، حيث يتم ضغط تلك الدراجات فى كتل استعدادًا لإعادة تدويرها، وذلك بعد استبدالها بدراجات أخرى حديثة صالحة للاستخدام من قبل المواطنين.

وكانت السلطات الصينية، استبدلت آلاف الدراجات القديمة بأخرى حديثة للخدمة المجانية للمواطنين أوائل العام الجديد 2018، معلنه ذلك خلال شهر أبريل الماضى، ويوجد بالصين أماكن بها مئات الدراجات يسمح بتأجيرها سواء للتنزه أو فى حالات الزحام للذهاب للعمل.

وتعتبر الصين أكثر دولة فى العالم تعانى من الزحام المرورى، واقتربت من حل أزمة المرور الخانقة التى تعانى منها، وذلك من خلال تصميم حافلة من نوع فريد تسير فوق الشارع وتمر من تحتها السيارات، وتقع أطرافها على جانبى الطريق وتتسع لنحو 1400 مسافر، وهذا الاتساع يتيح للحافلة السير "فوق" السيارات المسافرة على الطريق، فيما خصصت الحكومة الصينية، أماكن محددة لسيارات السيدات، تكون أكثر اتساعًا بحوالى متر ونصف عن التصميم التقليدى للبقع المخصصة للركن، كما تم دهن تلك المربعات باللون الوردى الزاهى كإشارة لأنها مخصصة للنساء.



دراجات هوائية قديمة فى الصين



آلاف الدراجات الهوائية فى مكب نفايات بشنجهاى



الصين تجمع الدراجات الهوائية القديمة فى شنجهاى



الصين تجمع الدراجات الهوائية القديمة فى مكب نفايات



إعادة تدوير آلاف الدراجات الهوائية القديمة فى الصين



الصين تجمع آلاف الدراجات الهوائية لإعادة تدويرها



دراجات هوائية قديمة فى الصين معدة لإعادة التدوير



كومة كبيرة من الدراجات الهوائية القديمة فى الصين