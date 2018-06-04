أهم 10 بوستات.. قطريليكس: انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة

كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة

2- محمد صلاح يطمئن جمهوره بصورة جديدة





3- أنغام تكشف عن مشاركتها فى حفل غنائى بالرياض وتعلق :"لقاء انتظرته"





4- ميدو: "محمد رمضان مختلف وأنا بحبه.. ممكن يستفزك ولكنه مثال جيد للنجاح"





5- أحمد السقا مع الزعيم " أجمل الناس ربنا يحفظه ويخليه لينا"





6- راغب علامة يلتقى عائلات السعودية لأول مرة فى عيد الفطر





7- يارا تبدأ تصوير أغنية خليجية جديدة وتنشر الكواليس عبر "تويتر"





8- حساب الأهلى على تويتر: إطلاق قناة النادى بشكل جديد فى 2 أغسطس





9- ليفربول: ننتظر تألق محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس العالم





10- محمد إمام ينشر برومو فيلم "ليلة هنا وسرور".. ويعلق:"توكلنا ع الله"