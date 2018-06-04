أهم 10 بوستات.. قطريليكس: انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
1- انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة
الأرقام تفضح #انهيار_الاقتصاد_القطري خلال 365 يوما من العزلة ومحاولات #تميم لإخفاء الأزمة المالية لخانقة في الدوحة باستنزاف الأصول الخارجية#قطريليكس#عام_على_مقاطعة_دويلة_الإرهاب#قطر_تنتحر#تميم_يستنزف_قطر pic.twitter.com/M6gYR1yR6g— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) June 4, 2018
2- محمد صلاح يطمئن جمهوره بصورة جديدة
3- أنغام تكشف عن مشاركتها فى حفل غنائى بالرياض وتعلق :"لقاء انتظرته"
4- ميدو: "محمد رمضان مختلف وأنا بحبه.. ممكن يستفزك ولكنه مثال جيد للنجاح"
5- أحمد السقا مع الزعيم " أجمل الناس ربنا يحفظه ويخليه لينا"
6- راغب علامة يلتقى عائلات السعودية لأول مرة فى عيد الفطر
7- يارا تبدأ تصوير أغنية خليجية جديدة وتنشر الكواليس عبر "تويتر"
8- حساب الأهلى على تويتر: إطلاق قناة النادى بشكل جديد فى 2 أغسطس
9- ليفربول: ننتظر تألق محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس العالم
10- محمد إمام ينشر برومو فيلم "ليلة هنا وسرور".. ويعلق:"توكلنا ع الله"
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