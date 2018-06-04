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أهم 10 بوستات.. قطريليكس: انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:03 م
أهم 10 بوستات.. قطريليكس: انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة تميم
كتبت – شرويت ماهر
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة

2- محمد صلاح يطمئن جمهوره بصورة جديدة

محمد صلاح
 

 

3- أنغام تكشف عن مشاركتها فى حفل غنائى بالرياض وتعلق :"لقاء انتظرته"

أنغام
 

 

4- ميدو: "محمد رمضان مختلف وأنا بحبه.. ممكن يستفزك ولكنه مثال جيد للنجاح"

54028-أحمد-حسام-ميدو
 

 

5- أحمد السقا مع الزعيم " أجمل الناس ربنا يحفظه ويخليه لينا"

احمد السقا
 

 

 

 

6- راغب علامة يلتقى عائلات السعودية لأول مرة فى عيد الفطر

راغب علامة
 

7- يارا تبدأ تصوير أغنية خليجية جديدة وتنشر الكواليس عبر "تويتر"

يارا
 

8- حساب الأهلى على تويتر: إطلاق قناة النادى بشكل جديد فى 2 أغسطس

الاهلى
 

 

9- ليفربول: ننتظر تألق محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس العالم

ليفربول
 

10- محمد إمام ينشر برومو فيلم "ليلة هنا وسرور".. ويعلق:"توكلنا ع الله"


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