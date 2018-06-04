أهم المصنعين المصريين بالمعرض الأول للصناعات العسكرية فى مصر "إيدكس 2018"

كتب زكى القاضى

بعد إعلان إطلاقه فى الفترة من 3 إلى 5 من ديسمبر للعام الجاري، تلقى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018" الكثير من الدعم من قبل القوات المسلحة المصرية، حيث استقبل المعرض طلبات كثيرة للإنضمام من أهم العارضين المحليين والعالميين المتخصصين في المنتجات والحلول العسكرية والدفاعية، ومن المتوقع للمعرض أن يضم عدد غير مسبوق لأكثر من 300 شركة عارضة ومؤسسات عسكرية مرموقة مثل وزارة الإنتاج الحربي، وشركة ترسانة الإسكندرية، والهيئة العربية للتصنيع وغيرهم.

وسيضم معرض "إيدكس 2018" –الذي يقام على مساحة 3 صالات عرض كبيرة في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس- عددًا من الأجنحة لأهم الدول في المجال الدفاعي والعسكري وعلى رأسهم الأجنحة السبع الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة.

كما أنه من المقرر للمعرض أن يتم تكراره كل عامين، من أجل دعم العمل في مجالات التسليح العسكري وأنظمة الدفاع، حيث سيستهدف المعرض أيضًا الترويج السياحي لمصر كوجهة قوية لها مكانتها على خارطة الأنظمة العسكرية في المنطقة، مما يعزز من صورتها وإمكاناتها التي تؤهلها لاستضافة أكبر الأحداث والفعاليات على الساحة العالمية وفي أهم المجالات.

في هذا السياق صرح اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي مؤكدًا أن استضافة الحدث تأتي من مساهمته في تصدير سمعة طيبة لمصر كدولة قوية ورائدة في المنطقة، كما يعزز قدرتها على استضافة هذه الفعاليات الدولية المرموقة في القطاع العسكري، كما أضاف قائلًا: "على مدار الأعوام القلائل الماضية، أصبحت مصر لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في المنطقة على مستوى القدرات العسكرية والدفاعية، لذلك فإننا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع اللاعبين الدوليين لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة، كما أنه لدينا الكثير من الثقة في أن استضافة مصر لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية هذا العام سيعزز من مكانة مصر كمنصة لتبادل الخبرات التقنية العسكرية بين جميع الدول المشاركة، حيث نتطلع لاستعراض امكانات العارضين المصريين الذين سيمثلون قدرات السوق المحلية."

وللترويج عالميًا لهذا المعرض، قامت الشركة القائمة على الحملة التسويقية –كلاريون إيفينتس- بزيارة معارض للأنظمة الدفاعية والعسكرية في إنجلترا، والإمارات العربية المتحدة، والهند والسعودية وماليزيا والأردن من أجل الترويج للحدث في مصر، هذا بالإضافة إلى جهود وفود القوات المسلحة المصرية وحضورها في هذه الفعاليات العالمية. لذلك، فمن المتوقع أن يشهد المعرض حضور لفيف متعدد الجنسيات ومن جميع القارات للمؤتمر، وهو ما يهييء لفرص مثالية للعارضين المحليين ليتمكنوا من الظهور عالميًا.

من جانبه صرح توماس جونت، مدير الفعاليات، بمعرض إيدكس 2018، قائلًا: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مصر من أفضل الدول القادرة على استضافة وتنظيم معرض من الدرجة الأولى مثل معرض إيدكس لهذا العام، كما نعتقد بأن الحدث سيتصدر قائمة الفعاليات في مجال الدفاع والأمن على مستوى العالم." كما أضاف: "إن الإقبال على مساحات العرض رائع، وخاصة من رواد السوق المصري. ونتمنى أن نتواصل مع المزيد من الشركات المصرية في الفترة المقبلة."

وقد أعلنت Dassault Aviation الفرنسية عن انضمامها لرعاة المعرض كراعي بلاتيني، بالإضافة إلى MBDA، الشركة الرائدة عالميًا وعلى مستوى القارة الأوروبية في مجال تصنيع المعدات الحربية وأنظمة القذائف، الراعي الذهبي للحدث، وشركة Alkan CIT وشركة التدريع للصناعة والتجهيزات العسكرية المشاركين كرعاة برونزيين للمعرض.

الجدير بالذكر أن، القوات المسلحة المصرية من أهم وأكبر الداعمين لمعرض EDEX 2018، الذي يعد من أكبر الفرص والتجمعات لعرض آخر المستجدات في مجالات التكنولوجيا، والمعدات، والنظم في البر والبحر والجو.