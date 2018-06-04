أهالى درنة يستقبلون قوات الجيش الوطنى الليبى بالزغاريد والتكبير

كتب : أحمد جمعة

نشرت خلية الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، مقطع فيديو للحظة دخول قوات الجيش لمدينة درنة والتحامهم بالأهالى الفرحين بالجيش الليبى والمهللين له لتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأظهر مقطع الفيديو مدى الاحتفاء الكبير من أبناء مدينة درنة بدخول أبناء الجيش الليبى إلى المدينة، مرددين عبارات التكبير والتهليل فرحا بدحر الإرهابيين على يد أبناء الجيش الوطنى الليبى.

كان مصدر عسكرى ليبى قد أكد سيطرة قوات الجيش الوطنى، على كافة المناطق فى الساحل الشرقى لمدينة درنة، موضحا أن قوات الجيش الليبى تقوم حاليا بعمليات تمشيط لأماكن الإرهابيين.

وقال المصدر الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الوطنى الليبى سيطرت على ميناء درنة، مرجحا بدء الجيش فى عملية خاطفة لاقتحام مدينة درنة وملاحقة الجماعات المتطرفة.

كان الجيش الوطنى الليبى قد سيطر على مساحات شاسعة فى مدينة درنة، ما أدى لتراجع الجماعات المتطرفة إلى داخل الأحياء فى مدينة درنة عقب الانتصارات التى حققها الجيش الليبى.