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أمين عام مجلس الدولة: تشكيل لجنة متخصصة لضم الطعون وسرعة الانجاز فى القضايا

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:39 م
أمين عام مجلس الدولة: تشكيل لجنة متخصصة لضم الطعون وسرعة الانجاز فى القضايا مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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قال المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة ، فى تصريحات أنه بناءا على تعليمات المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة تم تشكيل لجنة متخصصة فى ضم مفردات الدعاوى المطعون عليها من محاكم أول درجة القادمة من المحافظات وذلك تيسيرا على القضاة فى سرعة الفصل فى القضايا، وأن ذلك يصب كلية فى مصلحة المتقاضين.

 

وأشار عبد الفتاح أن السبب الرئيسى فى تعطيل سير القضايا هو عدم السرعة فى الحاق مفردات الدعوي بالطعون القادمة من محاكم أول درجة، وأن دوائر مجلس الدولة تنجز الالاف من القضايا شهريا وبالاخص الدائرة الثامنة بالمحكمة الادارية العليا حيث ينظر أمامها ما يقارب من نصف مليون قضية.

 

واختتم عبد الفتاح ان المستشار احمد ابو العزم سوف يعقد مؤتمرا صحفيا في 30يونيو المقبل وذلك لعرض ما تم انجازة من قضايا خلال تولية رئاسة المجلس.

 


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إنجاز القضايا

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