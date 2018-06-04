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أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض العثور على جثه طفلة بصندوق قمامة بالخصوص

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:48 ص
أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض العثور على جثه طفلة بصندوق قمامة بالخصوص جثه-ارشيفيه
القليوبية-نيفين طه
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تكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل إحدى صناديق القمامة بالخصوص، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق 
 
تلقت العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إخطارا بالعثور على جثة لطفلة ملقاه داخل كيس بلاستيك  بإحدى صناديق القمامة بالخصوص .
 
وجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بالتحقيق فى الواقعة ، فانتقل اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى وتم عرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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