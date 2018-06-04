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"أمن القاهرة" تطارد الإشغالات وتضبط 30 بائعا ورفع 15 سيارة متروكة

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:48 م
"أمن القاهرة" تطارد الإشغالات وتضبط 30 بائعا ورفع 15 سيارة متروكة حملات إزالة إشغالات - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الموسعة التى شملت عددا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

 

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية بالعاصمة.

 

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 365 إزالة إدارية، وتحرير 60 مخالفة إشغال طريق، و15 مخالفة تلوث بيئة، وضبط 30 بائعا جائلا، ورفع 15 سيارة متروكة، وتنفيذ 7 قرارات إزالة، وتحرير 18 مخالفة إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، وضبط 2 عربة يد، وعربة فول، وفاترينة لبيع المأكولات.


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