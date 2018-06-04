"أمانة الصحة النفسية": 50% من المرضى النفسيين يصابون بها فى سن المراهقة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أن من 20% إلى 50% من المرضى النفسيين فى المجتمع يصابون بالمرض فى سن المراهقة.

وقالت رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الأمانة تسعى إلى وضع استراتيجية محددة للوقاية من مخاطر الأمراض النفسية أو الوقاية منها أساسًا.

وأضافت أن ظهور المشاكل النفسية يبدأ من الطفولة والمراهقة وتابعت التربية الصحيحة هى التى تنتج مجتمع صحيح نفسيًا.