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أكثر من 4 آلاف سائح يصلون مطار القاهرة على متن 78 رحلة جرية

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:31 ص
أكثر من 4 آلاف سائح يصلون مطار القاهرة على متن 78 رحلة جرية فوج سياحي - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، خلال اليوم الأحد وصول وصول 4 آلاف و377 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة. 
 
وشهد المطار وصول 78 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول بريطانيا وأمريكا وروسيا والصين واندونيسيا وكرواتيا وهولندا واليابان بالاضافة إلى عدة مجموعات سياحية عربية قادمة من السعودية والبحرين والكويت والامارات والعراق.
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء إجراءات وصولهم تحت اشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم. 
 

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