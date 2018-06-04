أسعار العملات اليوم الاثنين 4-6-2018 والدولار يواصل استقراراه

كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 4-6-2018، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى فيما تباينت أسعار البيع والشراء لباقى العملات، إذ ارتفع سعر الشراء لها بينما انخفض سعر البيع، ومن هذه العملات اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس "أول أيام الأسبوع المصرفى الحالى".

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.8 جنيه للشراء، 17.9 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية، والذى ارتفع به عن البنك الأهلى 17.84 جنيها للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.85 جنيه للشراء

7.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.74 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.74 جنيه للشراء، و 23.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، ومقارنة بسعر إغلاق تعاملات أمس الأحد، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الدينار 58.88 جنيه للشراء، 59.22 جنيه للبيع.

وزارة المالية تطرح 2.7 مليار جنيه سندات خزانة اليوم

وفى سياق آخر، يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.7 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.