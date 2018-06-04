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الإثنين، 04 يونيو 2018 02:16 م
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أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-6-2018 فى مصر

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:38 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-6-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-6-2018 بمستهل تعاملات الأسبوع  ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 646 جنيها للجرام.
 


وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:

 
عيار 18: 553 جنيها
 
عيار 21: 646 جنيها
 
عيار 42: 738 جنيها
 
الجنيه الذهب : 5168 جنيها
 
الأوقية : 1295 دولارا
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 
 

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