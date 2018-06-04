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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 4 - 6 -2018

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:11 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 4 - 6 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين  4-6-2018.
 
 
 

إيقاف التداول على 12 سهما

 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى "الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، القاهرة للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العامة للصوامع والتخزين، جنوب الوادى للأسمنت، رواد السياحة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن".
 
 

البورصة تخسر 11.6 مليار جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 927.671 مليار جنيه.
 
 
 
وبلغ حجم التداول 155 مليون ورقة مالية بقيمة 924 مليون جنيه عبر تنفيذ  19 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 54.9% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.96%، والعرب على 11.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.74%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.8 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 16404 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2796 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 16445 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 831 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
- الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%
 
- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 20.65 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.73%
 
- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 29.07 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.53%
 
- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 5.74 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.50%
 
- العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بسعر إغلاق 13.02 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.28%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 17.89 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.55%
 
- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 11.33 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.05%
 
 - القاهرة للداوجن بسعر إغلاق 7.13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%
 
- برايم القابضة  للاستثمارات المالية  بسعر إغلاق 4.21 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.24%
 
- العامة للصوامع والتخزين بسعر  إغلاق 61.43 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%
 
 

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