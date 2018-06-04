أردوغان يسعى إلى استمالة الناخبين الأكراد قبل الانتخابات الرئاسية

دياربكر (أ ف ب)

سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأحد، إلى اقناع الناخبين فى معقل الأقلية الكردية فى تركيا بالتصويت له فى الانتخابات التى ستجرى فى 24 يونيو، معلنا أن حزبه بذل أقصى جهود لإعادة بناء المنطقة وإرساء السلام بعد سنوات من العنف.

وقال أردوغان فى تجمع حاشد شارك فيه آلاف الأكراد الذين يشكلون غالبية فى دياربكر جنوب شرق تركيا إن المنطقة تنعم "بسلام لم تشهد مثيلا له فى السنوات الأربعين الأخيرة"، وإن "الدولة لم تكن يوما قريبة إلى هذا الحد من الشعب".

ويخوض حزب العمال الكردستانى حركة تمرد دامية فى تركيا منذ 1984 وتعتبره أنقرة وكذلك واشنطن والاتحاد الأوروبى تنظيما "إرهابيا".

وكان الحزب بدأ حركته بالمطالبة باقامة دولة مستقلة للأكراد لكنه بات اليوم يطالب بحكم ذاتى موسع.

ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد منذ صيف 2015 حين انهار وقف لإطلاق النار كان يهدف إلى وضع حد لنزاع أوقع حوالى 40 ألف قتيل منذ 1984.

وسيكون تصويت الأكراد الذين يشكلون على الأقل 20 % من الأتراك مرجحا فى تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية.