25 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان تتجه إلى الحديدة اليمنية

إيمان حنا

عبرت منفذ الوديعة الحدودى ،اليوم السبت، 25 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لأهالى محافظة الحديدة باليمن.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أن الشاحنات تحوى 512 طنا و920 كيلو جراما من المواد الغذائية الأساسية، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى محافظة الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأشار المركز إلى أن هذه الجهود تأتى فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء فى اليمن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولى العهد للوقوف بجوار الأشقاء اليمنيين فى أزمتهم والتخفيف من معاناتهم .

كان المركز قد قدم دعما كبيرا للحديدة خلال الفترة الماضية وتم مؤخرا توزيع سلال غذائية فى مديرية الخوخة لـ 1200 فرد من الأسر اليمنية فى قريتى الخرابا والسبيع بالمديرية.

كما وزع المركز سلالا غذائية للنازحين من المقاحطة وبنى فليفل ودروس و الجبلية والمجيلس والفازة والمدمن والجشة بمديرية الخوخة، وسبقها عمليات التوزيع فى مناطق الركيزة والحيمة والتحيتا بمحافظة الحديدة، من إجمالى المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.

ومن جهة أخرى، تم توقيع اتفاقيتين لدعم الاقتصاد فى محافظتى حلب وحماة لتقديم حزمة تعليمية فى الريف الغربى لحلب ومحافظة الرقة فى سوريا، واتفاقية لتقديم الرعاية الصحية للسوريين فى جنوب سوريا والمتضررين من الأزمة.