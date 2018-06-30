20 شركة مصرية تشارك بمعرض فى نيويورك متخصص فى الصناعات الغذائية

كتب إسلام سعيد

يشارك المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بمعرض Summer Fancy Food بنيويورك، والذى يبدأ فعالياته اليوم السبت، ويستمر حتى 2 يوليو، وذلك بمشاركة 20 من كبرى شركات الصناعات الغدائية، تمثل مختلف القطاعات، حيث تتنوع المنتجات المشاركة بالمعرض بين منتجات ألبان، عصائر ومركزات عصائر، أطعمة معلبة، خضروات وفاكهة مجمدة، مخللات، خرشوف معلب، مربات، عسل أسود، حلاوة طحينية وطحينة، منتجات المخبوزات والكيك، زيتون وزيت زيتون، أعشاب وتوابل، زيوت طعام وغيره من المنتجات المصرية التى تحظى بقبول لدى السوق الأمريكى ومختلف الأسواق الدولية.

ويمثل المجلس منار نصر - المدير التنفيذى للمجلس، ويعد معرض فانسى فود من أكبر معارض الصناعات الغذائية المتخصصة فى القارة الأمريكية، وذلك منذ انطلاق فعالياته عام 1995، حيث يستقبل هذا المعرض سنويا أكثر من 25.000 زائر مهنى وأكثر من 2.500 عارض من 80 دولة من مختلف دول العالم.

كما يأتى السوق الأمريكى فى مقدمة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكى خلال الخمس أشهر الاولى من عام 2018 حوالى 52 مليون دولار مقارنة بـ 37 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بزيادة قدرها 42٪؜، ما يؤكد على ثقل السوق الامريكى للمنتجات المصرية وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة بأكبر الأسواق.

وفى إطار الدور المنوط به المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للترويج للشركات المصرية والمساعدة على زيادة الصادرات، فقد قام المجلس بالتعاون والتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى فى نيويورك بالترويج للشركات المصرية المشاركة فى المعرض ودعوة كبار المستوردين الأمريكان لزيارة الجناح المصرى والالتقاء المباشر بالشركات.

كما تم موافاة الشركات بعدد من الدراسات التسويقية التى قام المكتب التجارى بإعدادها عن السوق الأمريكى وأنماط الإستهلاك لكافة القطاعات الممثلة فى المعرض مع قوائم تضم كبار المستوردين سواء بالسوق الأمريكى بشكل عام وكذا المتواجدين بالمعرض حتى يتسنى الشركات المصرية الترتيب معهم لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض كل فى مجال تخصصه.